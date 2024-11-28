Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurt Lig Futbol Müsabakaları çerçevesinde, Afyonkarahisar’da heyecan dolu bir süreç başladı.

Bu anlamlı organizasyonun katılımcılarından Kamil Miras Yurdu öğrencileri, müsabakalar öncesi antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerin antrenmanlarını yerinde inceleyerek genç sporculara moral desteği sağladı. Antrenman sırasında öğrencilerle birebir sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin enerjisi ve azmi karşısında duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Her başarı, hayallerle başlar. Kamil Miras Yurdu öğrencilerimizin Yurt Lig Futbol Müsabakaları öncesi gerçekleştirdiği antrenmanlara eşlik ettik. Gençlerimizin azmi, enerjisi ve birbirine olan desteği, geleceğe dair umutlarımızı bir kez daha yeşertti. Bu sahada sadece bir top değil, hayaller de yuvarlanıyor.”