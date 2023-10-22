Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini paylaştı. Buna göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41 artarak 16 milyon 84 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 100 milyon 108 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 47 milyar 792 milyon 417 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 142,5 artarak 47 milyar 792 milyon 417 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 90,6’sını 43 milyar 311 milyon 528 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4’ünü ise 4 milyar 480 milyon 889 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 971 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 197,3, ulaştırma harcamalarında yüzde 73,4 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 235,1’lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 27,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 70 milyon 880 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 872 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 8 milyon 5 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.