DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi yönetimi, Genel Başkan Mahmut Asmalı bir araya geldi ülke gündemi ekonomik gelişmeler yurt içi ve yurtdışı faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetimi MÜSİAD Genel Merkezinde Genel Başkan Mahmut Asmalı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette yurt içi ve yurtdışı faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Özgür Sağlam, “Düzce ve ülke gündemi, ekonomisine ilişkin konuları istişare ettik, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler verdik. Verimli bir toplantı gerçekleşti. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, Genel Başkan Mustafa Asmalı’ya işlemeli el yapımı bıçak hediye etti.