2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde43,59 artış, imalatta yüzde33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde17,01 artış ve su temininde yüzde48,70 artış olarak gerçekleşti.

Diyarbakır’da bu yıl 35 bin dekar soya fasulyesi ekildi Diyarbakır’da bu yıl 35 bin dekar soya fasulyesi ekildi

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde44,38 artış, enerjide yüzde11,89 artış ve sermaye mallarında yüzde36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK yüzde1,25 ARTTI

Yıllık en yüksek artış yüzde57,25 Metal cevherlerinde gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde1,83 artış, imalatta yüzde1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde2,28 artış ve su temininde yüzde1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde1,70 artış, enerjide yüzde0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde1,89 artış olarak gerçekleşti.
 

Kaynak: igf