DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurtlarda görev alan özel güvenlik görevlilerine bir çok konuda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce’de Üniversite öğrencilerinin konakladığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlilerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim gerçekleştirildi. Özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, Kaan uygulaması, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim, öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.