Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yurt görevlileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yurt görevlileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Müdür Özdemir, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmakta olan yurt görevlileri ile birlikte hazırlık çalışmalarının planlanması ve durum değerlendirme toplantısı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda, geçmiş dönemlerde yürütülen eğitim faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılırken, yeni dönemde gerçekleştirilecek olan eğitsel, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler konuşuldu.

Müdür Özdemir, Bilecik iline ve yurtlara yeni gelecek öğrencilerin öncelikle güvenliği ve sağlığının önemli olduğuna ve öğrencilerin evlerinde hissetmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin gençlerimize hayırlı olması temennisinde bulunan Müdür Özdemir, yurt görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.