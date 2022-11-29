Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan uzun süreli takip sonucunda;

Yurt dışından ülkemize girişi yasak olan 2 El araçlara ait, çalışır durumda olan ancak hurda kaydıyla ülkemize sokularak piyasaya sürülen araç motorları ile ilgili olarak; haksız kazanç elde edip devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmaları yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

3 kişinin öldüğü kafe cinayetinin iddianamesi tamamlandı 3 kişinin öldüğü kafe cinayetinin iddianamesi tamamlandı

Daha önceden plakaları belirlenen ve fiziki takipleri yapılan araç motoru ve yedek parçalarının bulunduğu iki araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 Milyon TL olan lüks araçlara ait 53 adet blok motor bulunarak el konulmuş, olay şüphelisi Ş.A isimli şahsın ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.