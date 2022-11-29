Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan uzun süreli takip sonucunda;

Yurt dışından ülkemize girişi yasak olan 2 El araçlara ait, çalışır durumda olan ancak hurda kaydıyla ülkemize sokularak piyasaya sürülen araç motorları ile ilgili olarak; haksız kazanç elde edip devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmaları yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Daha önceden plakaları belirlenen ve fiziki takipleri yapılan araç motoru ve yedek parçalarının bulunduğu iki araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 Milyon TL olan lüks araçlara ait 53 adet blok motor bulunarak el konulmuş, olay şüphelisi Ş.A isimli şahsın ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.