Türkiye’deki sağlık turizmini yerinde incelemek üzere yurt dışından gelen basın mensupları, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni gezdi.

’HealthTürkiye’ tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir program düzenlendi. Programa Gazi Üniversitesi Baş Hekimi Hasan Bostancı’nın yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan’dan gelen gazeteciler katıldı. Programda Gazi Üniversitesinin gelişmiş teknolojiye sahip klinikleri tanıtıldı. Program, gazetecilerin üniversitenin kliniklerini ziyaret etmesiyle son buldu.