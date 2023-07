Eskişehir’deki çevreci çalışmaları incelemek üzere Tunus ve Pakistan’dan gelen çevre aktivistleri Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.

Eskişehir Çevre Derneği ve AIESEC ortak projesi çerçevesinde Eskişehir’de yerel yönetimler tarafından yürütülen çevreci çalışmaları incelemek üzere Tunus ve Pakistan’dan gelen çevre aktivistleri “Türkiye’nin En Yeşil ve Çevreci OSB’si” olan Eskişehir OSB’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştüler. Gerçekleşen görüşmede Başkan Nadir Küpeli aktivistlere Eskişehir OSB olarak çevre konusunda yürütülen çok saydaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil ve Çevreci OSB’si” olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını söyledi.

"Ülkemizdeki çevreye en hassas bölgelerden biriyiz"

Başkan Küpeli, çevre konusunda çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Eskişehir OSB olarak çevre konusunda ülkemizdeki en hassas bölgelerden biriyiz. Bu konudaki çabalarımızın ilk güzel sonucunu, geçmiş yıllarda dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en yeşil OSB’si seçilerek görmüştük. Sonraki yıllarda çevre konusundaki çalışmalarımızı her yıl daha da geliştirerek sürdürdük. Kurduğumuz modern atık su arıtma tesisimiz, akredite olan ve Türkiye çapında hizmet veren çevre laboratuvarımız, Dünya Bankası destekli Yeşil OSB Uygulama Projesinde pilot OSB olarak seçilmemiz ile yine ilk kez Eskişehir OSB’de geniş çaplı uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen simbiyoz projelerimiz bu alandaki çalışmalarımızdan bazılarını oluşturuyor. Her yıl OSB’de binlerce yeni fidanı toprakla buluşturuyoruz. OSB’mizin her tarafının yeşil olması ziyaretçilerimizi çok etkiliyor” diye konuştu.

"Eskişehir OSB’ye hayran kaldılar"

Tunus’tan gelen Mauna Baussaada ile Pakistan’dan gelen Narimaan Asim ve Feraha Falak, Eskişehir Çevre Derneği’nin daveti üzerine geldikleri Eskişehir’de yaptıkları ziyaretlerle yerel yönetimler, kamu kurumlarının ve STK’ların çevre konusundaki çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı yakaladıklarını ifade ettiler. Aktivistler Eskişehir’in çevre konusunda çok duyarlı olduğunu sözlerine ekleyerek, özellikle Eskişehir OSB’nin yürütmüş olduğu çalışmaları çok takdir ettiklerini aktardılar. Ziyaretçiler, EOSB tarafından sürdürülen çevre çalışmaları ve yatırımları konusunda Başkan Küpeli’ye çok sayıda soru yönelterek, çalışmaların detayları konusunda geniş bilgiler aldılar. Genç aktivistler EOSB’de gördükleri güzel örneklerin ülkelerinde de uygulanması konusunda çaba göstereceklerini de ifade ederken, Eskişehir OSB’de çevreye ve yeşile verilen önemden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür ettiler.