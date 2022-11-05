Farklı ülkelerden 100’e yakın sağlık yatırımcısı, Samsun’da düzenlenen ’Sağlık Zirvesi’ne katıldı. Sağlık Zirvesi’nde kamu ve özel hastanelerle ikili görüşmeler yapan yatırımcılar, önümüzdeki günlerde birçok hastayı tedavi için Samsun’a getirecek.

Farklı ülkelerden 100’e yakın sağlık yatırımcısı, Samsun’da düzenlenen ’Sağlık Zirvesi’ne katıldı. Sağlık Zirvesi’nde kamu ve özel hastanelerle ikili görüşmeler yapan yatırımcılar, önümüzdeki günlerde birçok hastayı tedavi için Samsun’a getirecek.

Sağlık Zirvesi yurt dışından birçok yatırımcının Samsun’daki kamu ve özel hastanelerle iş birliği yapmasına imkan sağladı. ‘Karadeniz’in sağlık üssü’ olan Samsun’da yapılan görüşmeler sonucunda yatırımcılar ile hastaneler özel anlaşmalar yaptı.

Yapılan görüşmelerin Samsun hem maddi hem de sosyal anlamda birçok getirisinin olacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şu an buraya yurt dışından 100’e yakın alım heyeti geldi. Biz bu alım heyetleriyle beraber Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Devlet hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, üniversite hastanemiz ikili görüşmeleri yaparak alım heyetlerine Samsun’daki sağlık hizmetlerinin nasıl olduğunu anlattılar. İkili görüşmelerin sonucunda da karşılıklı olarak hastalarımızın ve sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunacak görüşmeler yaptılar. Yurt dışından bize gelebilecek hastalarımız burada verilebilecek hizmetleri biz onlara anlattık. Özellikle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık turizminin gelişmesi, Samsun’a katkılarının sağlanması hem sağlık turizmi hem de turizm çalışmalarının faydası olabilmesi amacıyla bu alım heyetleriyle birebir görüşmelerimizi yaptık. Samsun’daki sağlık hizmetlerini detaylı bir şekilde anlatmış olduk" dedi.

"Samsun’un gelirini artıracak güzel çalışmalar"

Müdür Oruç şunları söyledi:

"Samsun’da hizmet veren hastanelerimiz ikili görüşmeler neticesinde birçok anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaların sonucunda da önümüzdeki günlerde Samsun’a sağlık turizmi kapsamında birçok hasta gelecek. Bu hastaların tedavilerini de Samsun’daki hastanelerimizde yapmış olacağız. Tabii, bunların Samsun’a hem maddi anlamda hem de çevresel ve sosyal anlamda katkıları olacaktır. Turizm anlamında da gelişmesini sağlayacaktır. Sonraki aşamalarda da özellikle bizim şehir hastanesini bitirdiğimiz aşamada da sağlık turizminde bir üst seviyeye daha yükselmiş olacağız. Bizim birebir yaptığımız görüşmelerde, mesela Rusya’dan buz hokeyi takımı gelip aynı zamanda spor turizmine de katkıda bulunacaktır. Bununla ilgili görüşmelerimizi sağladık. Bunlar gerçekten Samsun için güzel görüşmeler. Samsun’un gelirini artıracak güzel çalışmalar olarak nitelendiriyoruz."