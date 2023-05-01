Yurt dışında yaşayan Türkler, 6 Mayıs Cumartesi günü 12 ülkede Turkish Volunteers (Türk Gönüllüler) adını verdikleri oluşumla, Children Amputees of Turkey (CATE) Projesi kapsamında Türkiye’deki deprem felaketinde uzuv kaybı yaşayan çocukların tekrar hayata kazandırılması için koşacak.

12 ülkede yapılması planlanan koşu; Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai, Hollanda’nın Amsterdam, Sırbistan’ın Belgrad, ABD’nin Boulder, Boston, Chicago, New York ve San Diego, Kanada’nın Ottawa, Vancouver ve Toronto, İrlanda’nın Cork, İsveç’in Göteborg, İspanya’nın Ibiza, Polonya’nın Krakow, Varşova ve Lodz, İngiltere’nin Londra, Fransa’nın Paris, Avustralya’nın Sydney şehirlerinde gerçekleşecek.

Harvard Üniversitesi’nden profesör Gökhan Hotamışlıgil’in öncülük ettiği ve çok sayıda akademisyen ve kurumun gönüllülük ağı oluşturarak hayata geçirdiği Turkish Volunteers, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra kuruldu. Oluşumun ilk etkinliği olacak 12 ülkedeki koşu hakkında konuşan Hotamışlıgil, “Turkish Volunteers, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, uluslararası kamuoyunda farkındalığı artırmak ve Türkiye’ye uzanacak yardım ellerini doğru kanallardan hedef projelere yönlendirmek amacıyla oluşturuldu. Yurt dışında yaşayan Türk gönüllülük gruplarını, aidiyet gözetmeksizin, insanlığa pozitif katkı sağlama ortak paydasında buluşturarak oluşturabilecekleri uluslararası etki için maksimum çaba sarf ediyorlar. Bu kapsamda ilk etkinliğimiz, CATE Projesi depremin 3. ay dönümü olan 6 Mayıs’ta, uzuvlarını yitirmiş çocuklar tekrar koşabilsin diye gerçekleştirilecektir. Deprem sonrasında amputasyon geçirmiş, resmi rakamlara göre yaklaşık bin çocuğun hayata tekrar kazandırılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Turkish Volunteers fikrinin doğduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde yaşayan gönüllüler de bu koşuya katılacak. Dubai’deki koşu, Kite plajında 6 Mayıs Cumartesi günü saat 07:30’da gerçekleşecek. Koşuya Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, gazeteci yazar Muaz Kalaycı ve Dubai’de yaşayan birçok Türk vatandaş katılacak.