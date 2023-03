AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Muhammed Fatih Toprak, depremden sonra yurt dışındaki yakınlarının yanına yerleşen depremzedelerin seçimlerde oy kullanmasına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleriyle en yakın yurt dışı temsilciliğimize giderek 2 Nisan’a kadar adres beyanında bulundukları, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlarını tamamladıkları takdirde oy kullanabilecekler” dedi.

AK Parti Yurtdışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin yurt dışındaki seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Toprak, “Yurt dışında yaşayan insanımıza, bu vatanın öz evlatları olarak kendilerine has bir seçim çalışmasını hak eden bir kitle nazarıyla bakmaktayız. Bu nedenle ciddi bir alt yapı oluşması için çabaladık. Vatandaşlarımızın yurt dışında en demokratik hakkı olan oy kullanımının teşviki için çabalıyor, seçim sürecinin her aşamasında kendilerine doğru bilgi ve yönlendirme aktarmayı bir görev addediyoruz. Bu görev mucibince başta Avrupa olmak üzere insanımızın bulunduğu ve sandık açılma kararı alınan 75 ülkede seçim koordinasyon merkezlerimizi (SKM) oluşturduk. Bu ülkelerde toplam 180 bölge, 750 şube SKM’mız faaliyet yürütmekte. Bu merkezleri oluştururken seçmen sayısını baz alıyor, 500 seçmenin olduğu bölgelerde bir şube açıyor ve temsilci bulunduruyoruz. Gönüllülük usulüyle çalışan sahada binlerce dava arkadaşımızın özveri ve emekleri çok büyük. AK Parti’nin ilkelerine, yıllar içinde gösterdiği istikrara ve samimiyete gönül veren bu kadro; adres beyanından seçmen kütüğü sorgusuna, başkonsolosluklarımıza ulaşımdan sandık görevlerine kadar her bir aşamaya dair bilgiyi gerektiğinde teknolojinin avantajlarını kullanarak, gerektiğinde ise yüz yüze Türk toplumuna detayıyla aktarıyor. SKM’ler vatandaşlarımızın yoğunlukla oturduğu şehirlerde kurulduğundan, Türk toplumunda seçimlere ilişkin oluşan soruların ilk muhatabı oluyor ve hem genel merkezimizle hem de diğer ülke SKM gruplarıyla uyum ve koordinasyon içinde çalışmalarını yönetiyor” açıklamasında bulundu.

“Bugün Kuzey Makedonya’nın bir köyünden Kanada’nın ücra bir şehrine, Sidney’den Finlandiya’ya kadar vatandaşımızın seçim hususundaki sorularına vakıf olabiliyor ve çözümü için hızlıca bilgi aktarımında bulunabiliyoruz”

SKM’ların yurt dışında ne gibi çalışmalar yaptığına ve oy kullanma işleminde yeniliklere ilişkin bilgiler veren Toprak, şunları söyledi:

“Yurt dışında bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlerimizden kadınlarımıza, yaşlılarımız ve iş insanlarımıza kadar her gruptan seçmeni muhatap alan yurt dışı SKM’lerimiz ev sohbetleri, eğitim programları, online aktiviteler düzenliyor, 2018’de yurt dışı seçmeni olan ancak bazı nedenlerden adresini Türkiye’ye alan yaklaşık 300 bin seçmenin adres bilgilerini güncellemeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Bu gayretin ardında 21 yıllık AK Parti hükümetlerinin yurt dışı vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakın takibinden doğan, yurt içindeki insanımız kadar onlara da eşit hizmet götürme, hak ve çıkarlarını eşit temsil imkanı sunma hedefi yatmaktadır. Partimiz yurt dışındaki Türk toplumunu kendinden önceki dönemlerde görülmemiş bir samimiyetle sahiplenmiş, devletimiz de bu insanlara karşı yükümlülüklerini Anayasal bir mesuliyet olarak benimsemiştir. Bu samimi kabulün tezahürü olarak dünyanın farklı köşelerindeki SKM’lerimizle gece gündüz bire bir irtibat içindeyiz. Kendi aramızda kuvvetli bir istişare ve bilgi paylaşım ağımız olduğu için bugün Kuzey Makedonya’nın bir köyünden Kanada’nın ücra bir şehrine, Sidney’den Finlandiya’ya kadar vatandaşımızın seçim hususundaki sorularına vakıf olabiliyor ve çözümü için hızlıca bilgi aktarımında bulunabiliyoruz. Partimizin geçmişten geleceğe uzanan kapsayıcı siyaset anlayışının bir yansıması olarak AK Parti’ye yıllarca emek veren büyüklerimiz yanında genç ve dinamik bir üye profilimiz de bulunduğundan sosyal medyanın efektif kullanımını önceliyoruz. Bu bağlamda Instagram, Twitter, Facebook gibi mecralardaki hesaplarımızla sürdürülen çalışmalara dair aktüel bilgiler paylaşıyor, vatandaşlarımızdan gelen sorulara alınan cevapları sosyal medya görsellerine dönüştürerek Türk toplumu arasında sağlıklı bilginin yayılmasını sağlıyoruz.”

Yurt dışındaki seçim sandıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Toprak, “Önümüzdeki seçim için devletimiz, yurt dışındaki Türk toplumunun seçim dönemi ihtiyaçlarını göz önüne alarak oy verme sürecinde yeni kolaylaştırıcı adımlar atmıştır. Bu doğrultuda örneğin batıda Karadağ, Estonya, Litvanya, Belarus, Slovakya, Portekiz, Brezilya; doğuda Afganistan, Pakistan, Fas, Libya, Malezya, Nijerya, Tanzanya ve Kore olmak üzere 15 ülkede daha sandık kurulması kararı alınmıştır. Hâlihazırda oy kullanılabilen ülkelerde ise devletimiz, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak adına ek sandıklar açılmasına karar vermiştir. Bu minvalde en çok Türk nüfusu barındıran ülke olarak Almanya’da 12, Avusturya’da ve Fransa’da 3’er, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 1’er dış temsilciliğimiz uhdesinde yeni sandık yerleri oluşturulmuştur. 2018’de 3 bin 386 olan yurt dışı temsilciliklerindeki sandık sayısı bu seçimlerde 5 bin 508’e yükseltilerek, katılımı kolaylaştırıcı tedbirler alınmıştır. Yine yurt dışından kara, hava ve deniz yolu üzerinden giriş yapılan 47 gümrük noktasında sandıkların kurulacağı ilan edilmiştir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunan bir vatandaşımız, yurt dışındaki tüm temsilciliklerimizde ve gümrüklerde oy kullanabilecektir. Misalen Almanya Düsseldorf Başkonsolosluğumuz bölgesinde ikamet eden fakat seçim tarihlerinde Hollanda’da bulunacak bir vatandaşımız, dilerse oyunu Hollanda’daki dış temsilciliklerimizde verebilecektir” dedi.

Toprak, yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinin 20 Mart itibarıyla ilana çıktığını, listelerde ismi olmayan kişilerin ise 2 Nisan’a kadar itiraz edebileceklerini belirtti. Yurt dışına giden depremzedelerin oy kullanabileceğini belirten Toprak, “Depremden sonra yurt dışındaki yakınlarının yanına yerleşen kişiler üzerinde T.C. numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleriyle en yakın yurt dışı temsilciliğimize giderek 2 Nisan’a kadar adres beyanında bulundukları ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlarını tamamladıkları takdirde oy kullanabilecekler” ifadelerine yer verdi.

Yurt dışında seçim güvenliğine ilişkin AK Parti’nin aldığı önlemler hakkında bilgiler veren Toprak, “AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sandık namustur şiarından hareketle aylar öncesinden sandık güvenlik projelerini başlatmıştır. Bu kapsamda il başkanlıkları sandıklarda görevlendireceği isimlerle buluşmalar ve akabinde tematik eğitimler düzenlemektedir. Partimiz her sandıkta kurul üyesinden okullarda kat sorumlularına, kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatlarımızla sandıkta olacaktır. Yurt dışı sandıklarında teşkilatımızdan gönüllü görev yapacak isimler belirlenmiştir. Bu isimler oy verme işlemi, sandık kurulları, usul ve yasaklar, sayım ve döküm, tutanak, itiraz gibi konularda eğitilerek, seçim sürecinin YSK genelgelerine uygun gelişmesi ve sandık güvenliğinin sağlanmasını teminen görevlerini gerçekleştireceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Yurt dışında oy kullanma hakkının ilk uygulaması olan 2014 seçimlerinden bu yana vatandaşların sandık başına gitme oranlarının istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Toprak, “Bu durum yurt dışındaki toplumumuzun Türkiye ile kurduğu sarsılmaz aidiyet bilincini gözler önüne serdiği gibi, AK Parti olarak bizim de motivasyonumuzu artırmakta, çalışmalarımıza şevk ve gayret kazandırmakta. Yurt dışında seçim günlerinin Türkiye’den daha erken başlaması, ülkelerde çalışmalarımıza da daha yoğunlaşmamıza neden oldu. Zamanından, işinden, aile ve özel hayatından feragat ederek tüm bu çalışmaların ayakta tutulmasını sağlayan başkanından temsilcisine kadar SKM gönüllülerimizin oluşturdukları bu kıymetli kardeşlik tablosunda biz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizin yarınlarını emniyet altına almak isteyen binlerce samimi yüreğin dualarını işitiyoruz. Biliyoruz ki bu seçim insanımız için yalnız bir parti tercihi olmayacak, gelecekte nasıl bir Türkiye’de uyanmak istedikleri kadar, yaşadıkları ülkelerde Türk toplumunun yarınlarına güvence olmuş bir Türkiye’nin devamına yönelik de bir tercih olacak. Partimiz son 21 yılında yurt içinde ve dışında milleti ile aynı yöne bakan bir devlet inşa etti. Halkımızın teveccühü ve itimadı bizi eşi benzerine dünya tarihinde az rastlanır bir kesintisiz iktidar partisi haline getirdi. AK Parti’nin bir vekili, bizzat yurt dışında büyümüş, eğitim almış bir Türk vatandaşı olarak bugüne dek aziz vatanımıza kazandırdığımız hizmet ve kat ettiğimiz ciddi mesafenin yurt dışı vatandaşlarımız tarafından her gelişlerinde daha doğru okunduğunu düşünüyor, oy kullanarak Türkiye’nin geleceği adına üstlendikleri sorumluluk için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.