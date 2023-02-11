Türkiye’yi yasan boğan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine yurt dışında yaşayan Türklerden de destek geliyor.

Türkiye’yi yasan boğan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine yurt dışında yaşayan Türklerden de destek geliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’nin çeşitli noktalarında yardım seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede Edirne’de valilik öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları kentteki vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler de depremzedelere ulaştırılmak üzere topladıkları yardımları Edirne’deki Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki toplama merkezine getiriyor.

Almanya’nın Stuttgart kentinden gelen Mehmet Çelik, yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiklerini ve toplanan yardımları Edirne’ye ulaştırdıklarını aktardı.

Yardımları topladıktan sonra yola çıktıklarını söyleyen Çelik, çocuk bezi, hijyen malzemesi, battaniye ve gıda ürünü getirdiklerini ifade etti.