Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak’ın katılımıyla 2022-2023 Bahar döneminde Erasmus+ Programı ile yurt dışında eğitim alacak olan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak’ın katılımıyla 2022-2023 Bahar döneminde Erasmus+ Programı ile yurt dışında eğitim alacak olan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, öğrencilere Erasmus+ Projesi yükseköğrenim hareketliliği çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Budak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program ülkelerinde alınacak derslerin eş değerliliğinin tam olarak sayılacağını ve öğrencilerin dönem uzatma kargısı olmaması gerektiğini belirten Dr. Budak konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kültürümüzü, zenginliğimizi paylaşın. Farklı bakış açılarına, farklı sorulara hazırlıklı olun. Dijital bir dünyada yaşıyoruz bu nedenle insanların sizlerle görüşürken kullanacakları bilgiler onların sosyal medya ile öğrendiği bilgiler olabilir. Soğukkanlılıkla kendinizi ne kadar doğru izah ederseniz argümanlarınız karşı tarafta daha fazla anlam bulur. Beşerî sermaye kimi zaman maddi sermayeden çok daha değerli olur. Erasmus programı süresince öğrendiklerinizi insanlarla paylaşmaktan çekinmeyin. Gitmek isteyen ve şartları sağlayan tüm öğrencilerimize destek vermeye hazırız.”

İkinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı

Erasmus+ Projesi hakkında sunum yapan Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yapan Erasmus Uzmanı Şeyho Bozkuş, projenin farklı bir eğitim ve öğretim sistemi sunduğunu; öğrencilerin kendilerini geliştirmek, farklı bir kültür tanımak ve yabancı dillerini geliştirmenin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı da sunan bir proje olduğunu belirtti. Bozkuş, Yükseköğretim Kurumlarının öğrenci değişimi yapmasına olanak sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, asıl amacı Yükseköğretim kurumlarının birbirileri ve iş dünyası ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye ve insanlar arasında farklılıkları azaltmaya yönelik bir Avrupa Birliği projesi olduğunu ifade etti.

Yabancı dilde eğitimin, özgüveni arttırmanın yanında pek çok konuda başarılı olabileceğini öğrencilerle paylaşan Bozkuş, “Erasmus+ Projesine katıldığınız ülkenin kültürünü, iş hayatını ve günlük yaşantıya kadar her alanda görecekleriniz ve öğrenecekleriniz, hayatınızı yönlendirmede sizlere yararlı olacak. Açık fikirli olmanız, yeniliklere açık ve kabullenici olmanız yine Erasmus+ Projesi süresince sizlere yardımcı olacak ve hayatınızı kolaylaştıracak” diye konuştu.

Toplantının devamında Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yapan Erasmus Uzmanı Ebru Göktekin tarafından da sunum yapıldı.