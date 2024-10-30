DÜZCE (İHA) – Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışında staj eğitimi almaya gitti.

Düzce’de Erasmus+ projelerine ilgi her geçen gün artıyor. Okulların yöneticileri tarafından hazırlanan projeler ile lise öğrencileri hem yurt dışına çıkma fırsatı buluyor hem de staj yapıyor. Bu çerçevede Akçakoca Süha Güven Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yöneticilerinin hazırladığı proje ile birlikte 12 öğrenci ve 2 öğretmen Çekya’nın Prag şehrinde staja başladı.

Akçakoca’dan turizm öğrencilerinin Avrupa’da ilk staj deneyimini yaşayan öğrenciler, bir ay boyunca Prag’da kalacak.