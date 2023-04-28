İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), mezun olduktan sonra lisans eğitimlerini yurt dışındaki bir üniversitede almayı hedefleyen lise öğrencilerine destek olmak amacıyla ’yaz okulu’ açacak. İzmir Yeni Nesil Eğitim Kurumlarının da desteğiyle 14-25 Ağustos tarihlerinde açılacak yaz okuluna, 45 öğrenci kabul edilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), mezun olduktan sonra lisans eğitimlerini yurt dışındaki bir üniversitede almayı hedefleyen lise öğrencilerine destek olmak için çalışma başlattı. Bu çerçevede üniversite, yaz okulu açacağını duyurdu. İzmir Yeni Nesil Eğitim Kurumlarının da desteğiyle 14-25 Ağustos tarihlerinde açılacak yaz okuluna, 45 öğrencinin kabul edileceği bildirildi. İEÜ’nün Balçova’daki kampüsünde açılacak Lise Yaz Okulu Programı’na katılmak isteyen öğrenciler, 1 Ağustos’a kadar https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/izmir-ekonomi-universitesi-lise-yaz-okulu adresinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, 3 farklı eğitimden istediğine katılabilecek. Eğitimler hafta için her gün, saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.

Öte yandan Lise Yaz Okulu Programına ilişkin tanıtım toplantısı, aileler ve öğrencilerin katılımıyla İEÜ Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıda; eğitimleri verecek olan İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burçak Alp, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Toplantıda konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkeler ve kişiler arasındaki iletişimin arttığını, bilginin baş döndürücü bir hızla yayıldığını belirterek, “Kültürel etkileşim, uluslararası iş birlikleri ve eğitimde küresel hedefler, bizi ‘dünya vatandaşlığı’ kavramına yöneltiyor. Bu öyle bir süreç ki, sadece dil bilmek yetmiyor. Doğru becerileri, donanımları, deneyimleri ve dünyaya adapte olma becerisini kazanmak çok önemli. 21’inci yüzyılın rekabetçi ortamında dünya vatandaşı olmanın yolu, uluslararası standartlarda bir akademik eğitim ve evrensel değerleri kucaklayan yaşam becerileri kazanmaktan geçiyor. Gençlerimizin dünya vatandaşı olma yolundaki bu girişimine destek vermek ve hedef koydukları yurt dışı eğitimi yolunda onlara yardımcı olmak için bu yaz okulu programını tasarladık” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji gelişirken, yeni nesil öğrenme biçimleri ve eğitim modelleri de buna bağlı olarak hızla değişiyor. İmkanı olan öğrenciler, bilginin sınırlarını hayalleriyle zorlayarak özgür düşünen, sorgulayan, tasarlayıp üreten bireyler olarak değişimin öncülüğünü de yapıyor. Yaz okulu programımız sayesinde öğrenciler, bu değişim sürecine İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde başlayacak. Hayalini kurdukları lisans programına kayıtlanarak iyi birer dünya vatandaşı olarak yetişme sürecine yönelik önemli bir adım atacak.”

İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk de, “Üniversiteler; yeniliğe odaklanan, bilginin üretildiği ve geliştirildiği, günün her saatinde kullanıma açık, öğrencide özgün ve düşünceyi geliştiren yapıda olmalı. Yaz okulu programını oluştururken, gençlerimize sadece bilgi transfer etmeyi planlamadık. Öğrencilerimizin bilgiyi algılamasını, özümsemesini, kişiselleştirmesini sağlayacak eğitim içeriği tasarladık. İşin özü; her nerede olursa olsun, doğru ve işe yarar bilgiye ulaşmak. Bu; yaşadığınız ülkede de olabilir, eğitim almak için gitmek istediğiniz yurt dışındaki bir ülkede de olabilir. Yaz okulumuz, yurt dışında üniversite okumak isteyen gençlerimize büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

‘Yapay Organ Teknolojileri’, ‘Sürdürülebilir Ekonomi’ ve ‘Sürdürülebilir Finans’ alanında eğitimlerin verileceği yaz okulunda, eğitim dili İngilizce olacak. Yaz okulunu tamamladıktan sonra sertifikalarını da alacak olan gençler, bu sayede Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) üniversitelerden kabul alma şanslarını artıracak.