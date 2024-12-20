Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 25,19 artarken, aylık yüzde 0,86 azaldı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde ara mallarda en çok artış sermaye mallarında yüzde 31,18 artış olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

YD-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 25,21 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18 artış, imalatta yüzde 25,21 artış olarak gerçekleşirken; ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44 artış, enerjide yüzde 4,19 artış, sermaye mallarında yüzde 31,18 artış kaydedildi.

Bu arada sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01 azalış, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 azalış, enerjide yüzde 1,91 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak gerçekleşti.