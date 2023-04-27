Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışından kayıtlı Türk seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemleri 08.00’de başladı. Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’de bitecek.