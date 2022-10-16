Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

Bursa’da aile içi şiddet oalyına müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Bursa’da aile içi şiddet oalyına müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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