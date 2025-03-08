Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Ülker, paralimpik milli sporcuların azim ve kararlılık dolu hikayelerinin daha çok kişiye ulaşması için bir video serisi hazırladı. ’Yüreğiyle Yarışanlar’ serisinin ilk konuğu olan Nil Mısır, kariyerini ve hedeflerini anlattı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Ülker, para sporcuların hikayelerine dikkati çekmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Gazeteci Verda Özer’in hazırlayıp sunduğu ’Yüreğiyle Yarışanlar’ video serisinde, uluslararası müsabakalarda Türkiye’nin gururu olmuş paralimpik sporcuların azim ve kararlılık hikayeleri anlatılacak. Ülker’in Youtube kanalında yayınlanan belgesel serisinin ilk konuğu, para okçuluk dalında 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği bulunan 2022 Avrupa Şampiyonu Nil Mısır oldu. Mısır, engelli kalmasına neden olan kaza anından şampiyonluk kürsüsüne uzanan mücadele dolu yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Nil Mısır: "Birilerine ilham olabilmek için mücadele etmek istiyorum"

Birilerinin hayatına dokunmanın çok önemli olduğunu belirten şampiyon sporcu Nil Mısır, "Ben benim hayatıma dokunan herkese çok minnet duyuyorum. Bu duygu o kadar güçlü ki, aynı duyguları insanlar da bana karşı hissetsin isterim. Birilerine rehberlik edebilmek, ilham olabilmek için mücadele etmek istiyorum. Birinin evden çıkabilmesine, birinin hayatını değiştirmesine, yön vermesine vesile olabiliyorsam bu çok kıymetli bir şey" ifadelerini kullandı.

Bir sporcunun iyi anlarında olduğu gibi kötü anlarında da destekleyenlerin varlığının önemine dikkat çeken Mısır, "Ülker, başarıyı sadece kürsüdeki bir anla sınırlamayan, sporcunun yolculuğuna, hayallerine değer veren bir anlayışa, bir vizyona sahip. Köklerini sadece geçmişe değil her sporcunun geleceğine de uzatmayı amaçlayan bir bakış açısı. Böylesi bir değere sahip bir markayla birlikte olmak, onların hayallerimin her aşamasında yanımda olduğunu bilmek çok kıymetli, çok gurur verici" dedi.

Buyurgan: Engelleri aşan hikayeleri herkese ulaştırmak istiyoruz

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yapılan iş birliği kapsamında, ‘Sporu herkes için erişilebilir kılma’ vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini belirtti. Buyurgan, "Bu kapsamda çekilen belgesel serisiyle, para sporcuların engelleri aşan hikayelerini daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Bu sporcularımızın azim ve kararlılığı sadece sahalarda, spor salonlarında değil hayatın her alanında bizlere ilham vermeli. Bu anlamlı yolculuklarının her anında desteğimizi göstermek, onların hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak bizler için mutluluk verici" diye konuştu.

Aksu: "Para sporcuların mücadelesi genç nesillere ilham vermeli"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, sporcuların hikayelerinin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Paralimpik sporcularımızın azim ve kararlılıkla yazdığı bu ilham verici hikayeler, yalnızca spor dünyası için değil, tüm toplum için büyük bir motivasyon kaynağı. Onların mücadelesi, engelleri aşma kararlılığı ve başarıları, genç nesillere ilham vermeli. Bu süreçte, paralimpik hareketin güçlenmesine verdiği destek için Ülker’e teşekkür ediyoruz. Sporcunun yalnızca kürsüde değil, hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve Ülker’in bu vizyonu paylaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Seri 4 sporcuyla devam edecek

Yüreğiyle Yarışanlar, atletizm dalında Türkiye’yi başarıyla temsil eden para atletler Reyhan Taşdelen ve Serkan Yıldırım, başarılı para triatloncu Uğurcan Özer ve para judonun yıldızlarından Nazan Akın Güneş’le devam edecek.