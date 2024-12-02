Yüreğir Belediyesi, ilçede bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise TYT hazırlık kitabı dağıtımına başladı.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, ilçede bu yıl LGS’ye girecek olan 8’inci sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine kaynak kitap seti dağıtımı yapmaya başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın talimatı ile kapı kapı gezen ekiplerin sağladığı kitap desteği Yüreğirli öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Sınav maratonunda ter döken öğrenciler, kendilerini unutmayan Başkan Demirçalı ve Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bu yıl sınava girecek olan Yüreğirli öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Demirçalı, “Yüreğirli gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Kitaplar teslim edilmeye başlandı

Öğrenimine devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık kitaplarının Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Demirçalı, kitap desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin veya ailelerinin belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

“Biz daima yanlarındayız”

Başkan Demirçalı, her öğrencinin aynı imkanlara sahip olmadığını belirterek, “Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkânlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için çalışıyoruz. Dağıttığımız bu kitap, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.