Yüreğir Ziraat Odası’nın (YZO), çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden Gezici Araç Muayene İstasyonu’nda yapmalarına yönelik desteğini sürdürdü.

Yüreğir Ziraat Odası’nın (YZO), çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden Gezici Araç Muayene İstasyonu’nda yapmalarına yönelik desteğini sürdürdü.

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluşun Gezici Araç Muayene İstasyonu’nu bu sefer merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’ne taşıyan Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilerin şehir merkezine gidip zaman ve yakıt harcamadan traktörlerinin yıllık muayenesini yapmalarını sağladı.

Traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmeleri çiftçinin işini aksattığını ve zor durumda bıraktığını belirten YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan," İlçe muhtarlarımız ve çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Gezici Araç Muayene İstasyonu uygulamasını ilk olarak 2018 yılında hayata geçirdik. Bu uygulamayla çiftçimizin işlerini aksatmamasını ve kolaylaştırmasını sağlamış olduk. Zaman ve yakıt harcamasının önüne geçtik. Bundan sonraki dönemlerde bu uygulamamız farklı mahallelerde devam edecektir’’ dedi.

Özellikle birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabildiğini kaydeden Doğan, "Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza yapılan başvuru doğrultusunda harekete geçtik. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde Gezici Muayene İstasyonunu işbirliği ile bu sene Doğankent Mahallesi’ne konuşlandırdık. Konuyla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yapmalarını hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalarımızı hazır tuttuk. Muayeneden geçmeye engel arızaların derhal giderilip, aracın yeniden teste alınmasını sağladık. Bu imkân çiftçilerimizi de bizleri de mutlu etti" diye konuştu.