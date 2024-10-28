Yüreğir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle, büyük bir coşkuyla kutladı.

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Minik Yürekler Kreşi’nde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılı nedeniyle Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Yüreğir Belediyesi’nin 3 kreşinde eğitim gören minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve istiklal marşını okuyarak başladı. Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılını coşkuyla kutladı.

Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla marş söyleyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.

Kutlama programında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Cumhuriyet’in en kıymetli kazanımlarından eğitim ve öğretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve omuzlarımızdaki yükün de ağır olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın enerjisi bize güç katıyor ve daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onların masumluğu bize daha iyi, daha yaşanabilir bir Yüreğir için sorumluluk yüklüyor. Çocuklarımızın hazırladıkları gösterileri bizi çok duygulandırdı, çok umutlandırdı. Ata’mızın hediyesi Cumhuriyet’in 101. yılını çoluk çocuk, genç yaşlı tüm Yüreğirlilerle kutlamak ayrı bir gurur, apayrı bir heyecan bizler için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum” dedi.