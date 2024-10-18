Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kahvaltıda muhtarlarla buluştu. Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen üçüncü ‘Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir’in geleceği için muhtarlarla yaptığı koordinasyon ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen kahvaltı programının üçüncüsü gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Demirçalı, tüm mahallelerin sorunlarını bildiğini, sorunların çözümü noktasında muhtarları dinleyerek bir yol haritası çizeceklerini kaydetti.

Seçim öncesi halka verdiği şeffaf, adil ve liyakatli bir yönetim sözünü hatırlatarak bundan asla dönmeyeceğini ifade eden Başkan Demirçalı; “Herkese şeffaf, adaletli ve adil bir hizmet sunmak için var gücümle çalışacağım. Bahane üretmeden, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla el ele vererek sorunlarımızı çözüme ulaştıracak ve Yüreğir’imizi daha yaşanabilir bir ilçe durumuna getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Demirçalı’nın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi. Muhtarların taleplerini tek tek not alan Başkan Demirçalı, tüm sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi.