Yüreğir Belediyesi’nin Atakent Mahallesi’nde kurduğu portatif yüzme havuzu, çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenme hem de yüzme öğrenme imkanı sunuyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan havuz için 1670 çocuk kayıt yaptırdı.

Yüreğir Belediyesi’nin Atakent Mahallesi’nde kurduğu portatif yüzme havuzu, çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenme hem de yüzme öğrenme imkanı sunuyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan havuz için 1670 çocuk kayıt yaptırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine destek veren Yüreğir Belediyesi, ilçede kurduğu portatif yüzme havuzunda çocuklara yüzme öğretiyor.

Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan portatif havuzda 6-14 yaş aralığındaki çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden yüzme dersi alıyor. 1670 çocuğun kayıt yaptırdığı yüzme kursları hafta içi 10.00 - 15.00 saatleri arasında 40’ar dakikalık seanslar halinde devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, portatif havuzun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Portatif havuzumuzda yaz sıcaklarından bunalan ve yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımıza yüzme dersleri veriyoruz. Çocuklarımız farklı gruplar halinde katılıyor, hem yüzme öğreniyor, hem eğleniyorlar. Kurslarımız yaz dönemi boyunca devam edecek” dedi.