“Yerel Eşitlik Eylem Planı çalıştayı”nda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve başladıklarından bu yana Yüreğir’de yaşayanların gelişimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Yüreğir Kültür Merkezinde ilk kez yapılan, çalıştayın açılışında konuşmasını gerçekleştiren Demirçalı, Yüreğir Kent Konseyini kurarak, kadın ve gençlik meclisleri oluşturuldu. Belediyemizde Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlüğümüzde Psikolog, hemşire, ebe, diyetisyen istihdam ettik. Kadınların iş hayatına katılabilmeleri için iki olan kreş sayımızı üçe çıkardık. Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize destek olabilmek için kültür evlerimizde eğitim desteğine başladık. Engelli bireylerimize engelli merkezimizde psikolojik destek verip, hoby kursları düzenleyip aileleri ile birlikte misafir etmekteyiz. Yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edip kişisel bakımlarını yapıyoruz. Kadınlarımızı KETEM’ler de kanser taramasına götürüyor, kültür merkezlerimizde kültür evlerimiz de bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Yine kadınlarımızın el emeklerini değerlendirmek için her Salı etkinlikler düzenliyoruz. İstiyoruz ki; ilçemizde herkes eşit olsun. Eğitim, sağlık, spor, kentsel ve sanatsal hizmetlerden eşit yararlansın. Yüreğir ve Yüreğirliler her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Elpeze Ergeç ise “Yerel Eşitlik Eylem Planı çalıştayı”ndaki sunumunda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartının Yüreğir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmesinin sevindiri olduğunu söyledi. Ergeç şöyle devam etti:

“Eylül 2024 de kabul edilen bu şartla Sözleşmedeki maddelerin uygulanması noktasında yol haritası olacak olan eylem planı ise ilçede yer alan yaşayanlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanmaya başlandı. Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların haklarının korunması ve fırsat eşitliği gibi konularda belediyelerin stratejik bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olur. Yerel eşitlik eylem planları, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, hak ihlallerine uğrayan tüm gruplara yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, kadınların ve ayrımcılığa uğrayan diğer grupların güçlenmesi için izlenmesi gereken yol haritasını gösteren stratejik belgelerdir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumu, kadınlar ve erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının farklı sorun, öncelik ve ihtiyaçlarını gözeten, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı hizmet sunumudur. Toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet tasarlamak için, önerilen politikanın ya da projenin önce toplumsal cinsiyet analizini yapmak gerekir. Bu bağlamda, kim ne yapıyor?”, “kimin neye erişimi var?” ve “kim neyi kontrol ediyor?” sorularının yanıtları aranır, toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü ve roller görünür kılınır.”

Yüreğir Belediyesi tarafından kurulduğundan bu yana ilk kez gerçekleştirilen “Yerel Eşitlik Eylem Planı(YEEP) Çalıştayı” ile başlangıç aşamasında kapsamlı bir paydaş analizini yapmak için çalışılıyor. Yüreğir’de yaşayanlarla 16 masada gerçekleştirilen ilk çalıştayda, mevcut durumda ayrımcılıktan, sağlık, eğitim, beslenme, sağlıklı çevrede yaşama gibi temel haklara erişim güçlüklerinden kaynaklanan bir dizi sorun ele alınarak bu sorunlara çözümler getirilmesi, sorunları besleyip, büyüten mevcut durumu değiştirmek ve dönüştürmek için plan hazırlanacak.