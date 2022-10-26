Adana’da Yüreğir Belediyesinin mahalle mahalle dip köşe bucak genel temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik, Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla girilen mahalle baştan aşağı temizleniyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İnsanımızın mutluluğunu önemsiyoruz” dedi.

Adana’da Yüreğir Belediyesinin mahalle mahalle dip köşe bucak genel temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik, Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla girilen mahalle baştan aşağı temizleniyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İnsanımızın mutluluğunu önemsiyoruz” dedi.

Yüreğir’de temizlik seferberliği sürüyor. Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen genel temizlik çalışmasıyla ilçede 107 mahalle elden geçiriliyor. Mahalle mahalle genel temizlik uygulaması yapan ekipler, basınçlı yıkama aracı, tanker, vakumlu süpürge araçları ve çöp taksilerle Yüreğir’i baştan aşağı temizliyor.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde, cadde ve sokaklar yıkanıyor, çim biçme, budama çalışmaları yapılıyor. Çöp konteynırları özenle temizleniyor, yıprananların bakım ve onarımı yapılıyor. Bunlarla birlikte mahallelerde bulunan boş araziler temizlenerek, çevrede bulunan sahipsiz molozlar alınarak meydana getirdiği kötü görüntü ortadan kaldırılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bugün güne Selahattin Eyyubi mahallemizde başladık. Yüreğir Belediyesi olarak bütün mahallelerimizde bahar ve bayram temizliği yapıyoruz. Temizlik, Park Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerimiz aynı anda ortak çalışma gerçekleştiriyor. Girdiğimiz mahalledeki tüm olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Yüreğirlinin mutluluğunu çok önemsiyoruz. İşlerine aşkla sarılan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.