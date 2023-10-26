Yüreğir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Simultane Satranç Gösterisi bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı spor faaliyetleri çerçevesinde Büyük Usta GM Meylis Annaberdiyew’in katılımı ile düzenlediği Simultane Satranç Gösterisi, alışveriş merkezinde heyecan içinde gerçekleşti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in de yakından takip ettiği etkinlik ve söyleşiye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Gösteri sonunda GM Meylis Annaberdiyew ile berabere kalan Mert Karataş çeyrek altınla ödüllendirildi.

Başkan Kocaispir, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ cümlesine verdiğimiz değerin ve önemin altını çizmek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.