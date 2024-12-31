Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yapılan takip sonucu 3 şüpheliyi tespit etti. Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen 2 motosiklete de el konuldu.