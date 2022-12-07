Yüreğir Belediyesi, Aşevinde kişiye özel olarak hazırlanan sağlıklı yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaş ile buluşturuyor. 7 araç ile 85 mahallede kapı kapı gezen 17 personel, her gün 4 bin 200 kişinin sıcak yemek ihtiyacını gideriyor.

Yüreğir Belediyesi, Aşevinde kişiye özel olarak hazırlanan sağlıklı yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaş ile buluşturuyor. 7 araç ile 85 mahallede kapı kapı gezen 17 personel, her gün 4 bin 200 kişinin sıcak yemek ihtiyacını gideriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in 2019 yılında göreve gelmesi ile hizmete giren aşevinde gece saatlerinde mesaiye başlayan ekipler sabah 09.00’a kadar üç çeşit sıcak yemek çıkarıyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler gıda mühendislerince onaydan geçerek tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalığı bulunan vatandaşların yiyebileceği şekilde yapılıyor.

17 personel ve 7 araçla dağıtımı yapılan yemekleri vatandaşlara sıcak ulaştırabilmek adına yemekler sıcağı muhafaza eden kazanlarla taşınıyor. Böylelikle vatandaşlar sofralarında yemeklerini sıcak yeme imkânı buluyor.

Her gün yaklaşık olarak 4 bin 200 kişinin yemek ihtiyacını karşılayan Yüreğir Belediyesi, aşevi açıldığı günden bu yana toplamda yaklaşık 3 milyon 500 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaparak vatandaşların sofrasını bereketlendirdi. Her geçen gün büyüyen yardım ağıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Yüreğir Belediyesi önümüzdeki günlerde daha çok aileye ulaşmayı planlıyor.

Geçici destekler yerine vatandaşların daima yanında olmayı ilke edindiklerini belirten Yüreğir belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyor, ilçemizde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın sofralarına kadar ulaşan yemeklerimiz gıda mühendislerinin denetimlerinden geçiyor. Kaliteden ödün vermeden kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.