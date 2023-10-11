Adana’da 12. sınıf öğrencilerine yönelik “Gençler Soruyor” söyleşisi gerçekleşti.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor" söyleşisi, Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve Yüreğir İlçe Müftüsü Süleyman Şahin katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, Yüreğir ilçesinde bulunan 6 imam hatip lisesinden toplam 230 öğrenci katıldı. 12. sınıf öğrencileri konuklara, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sosyal yaşam gibi konularda sorularını yöneltti., Söyleşiden memnun olan öğrenciler program sonunda, konuklara teşekkür etti.

Söyleşide konuşan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirterek, "Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Onların fikirlerini dinlemek ve onlara yol göstermek bizim için çok önemlidir. Bu söyleşide, gençlerimizin sorularını yanıtlamak ve onlara katkıda bulunmak istedik” dedi.

"Gençlerimizle buluşmak bizim için mutluluk"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise, gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Onlarla buluşmak ve onların fikirlerini dinlemek bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de gençlerin ülkenin umudu olduğunu belirterek, "Gençlerimizin iyi yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu söyleşide, gençlerimizin sorularını yanıtlamak ve onlara katkıda bulunmak istedik. Katılımından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.