Yüreğir Belediyesi, evlenen çiftler için fotoğraf platosu kurdu.

Yüreğir Belediyesi, evlenen çiftler için fotoğraf platosu kurdu.

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Kültür Merkezi’nde bulunan evlendirme memurluğu bahçesine en güzel düğün fotoğrafı için sokak sokak gezen, parklarda doğal pozlar vermek için çaba sarf eden çiftler için fotoğraf çekim platosu kurdu. Evlendirme memurluğuna başvuran çiftler, nikah masasında hayatlarını birleştiren o imzayı attıktan sonra en mutlu günlerini özel olarak hazırlanan fotoğraf çekim platosunda çektirdikleri birbirinden renkli fotoğraflarla unutulmaz kılıyor. 7 sahneden oluşan platoda doğal, kaliteli ve estetik fotoğraflar çektiren çiftler, özel günlerini daha da anlamlı bir hale getiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Makina İkmal Müdürlüğü ekiplerinin birlikte hazırladıkları platoyu gezen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Kocaispir, “Yeni evlenen çiftlerimiz için biz de aşkla çalışıyoruz. Çok güzel fotoğraf çektirme alanları çiftlerimizi bekliyor” dedi.