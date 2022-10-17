Yüreğir Belediyesi’nin her hafta bir mahallede gerçekleştireceği ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ Karacaoğlan Mahallesi ile başladı. Şölen tadındaki etkinlikte mahalle sakinleri ile kucaklaşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bugün en önemli işimiz sizlerle burada olmak ve taleplerinizi dinleyip onlara çözüm üretmektir” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin her hafta bir mahallede gerçekleştireceği ‘Akşam Çayı Buluşmaları’ Karacaoğlan Mahallesi ile başladı. Şölen tadındaki etkinlikte mahalle sakinleri ile kucaklaşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bugün en önemli işimiz sizlerle burada olmak ve taleplerinizi dinleyip onlara çözüm üretmektir” dedi.

Karacaoğlan Mahallesi Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı’nda gerçekleştirilen Akşam Çayı Buluşmalarına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlendiği etkinlik halk ozanlarının müzik dinletisi ile başladı. Buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oldukça keyifli geçen etkinlikte mahalle sakinlerine çay, sıcak tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar ise yüz boyama etkinliği ve balon şovlarla doyasıya eğlendi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Başkan Kocaispir, “Hemşehrilerimizin güler yüzünden daha büyük motivasyon, güç yok bizim için. Davetimizi geri çevirmeyen, bizleri muhabbetle karşılayan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel ve çok verimli bir etkinliği başlatıyoruz. Bu buluşmalarımızda taleplerinizi belediye başkanı olarak bana, başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize ulaştırma imkânı bulacaksınız. Bugün en önemli işimiz sizlerle burada olmak ve sizlerin taleplerini dinleyip onlara çözüm üretmektir” diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla bire bir sohbet eden Başkan Kocaispir, Karacaoğlan mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek çözüm noktasında yardımcı oldu.