Adana’da Yüreğir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz ‘Çocuk Şenliği’ büyük ilgi gördü.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte bubble, illüzyon, örümcek adam dans , kaptan jack sporrow ile papağan gösterisi, palyaço , maske , elektrik adam , ateşi ejdarha gösterileri , ateşli dengeli labut çevirme, ateşli dengeli kılıç çevirme, tek teker bisiklet gösterisi gibi ilginç şovlar sergilendi. Şenliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımız yoğun bir eğitim öğretim döneminden çıktılar. Farklı bir etkinlik ile çocuklarımızı neşelendirmek ve eğlendirmek için, ‘Çocuk Şenliğini’ Yüreğir’de gerçekleştirdik. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan öğrencilerimizin mutluluğu bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Bundan sonra da çocuklarımızı mutlu edecek farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yüreğir Kültür Merkezinde saat 10.00 başlayan ve 4 seans olarak gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliğinde’ aileleri ile katılan çocuklar çok güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.