Yüreğir Belediye Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, göreve geldiği günden bu yana ilçede 37 çıkmaz sokağı açtıklarını, aktif olmayan 97 yeni sokağı da ulaşıma uygun hale getirdiklerini söyledi.

İlçenin dört bir yanında hizmetlerini sürdüren Yüreğir Belediyesi, özellikle mahalle aralarında trafik akışını hızlandırmak ve geçişi sağlamak adına çıkmaz sokakları bir bir ulaşıma açmaya devam ediyor. Son olarak Başak Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yapıldı. Yıllardır kapalı olan çıkmaz sokaklar civar sokaklarla birleştirilerek D400 karayoluna bağlantıları sağlandı. Bölgede kaldırım düzenlemesi ve asfalt çalışmaları da tamamlanarak açılan sokaklar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Başak Mahallesi’ni ziyaret eden Kocaispir, beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kocaispir, “Şehirleşmenin en önemli unsurlarından biri de çıkmaz sokakların olmamasıdır. Maalesef Yüreğir bu noktada sıkıntılı bir ilçemizdi. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde 37 çıkmaz sokağı hizmete açtık. İmarda yol olarak görünen ancak aktif olmayan 97 yeni sokağı da ulaşıma uygun hale getirdik. Başak Mahallesi kurulduğundan beri kapalı olan bu sokağımızı da çok şükür açarak mahallemizin büyük sorunlarından birini gidermiş olduk. Bundan sonrada el birliği ile vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha önce itfaiyenin ve ambulansın sokaklarına giremediğini şimdi ise geniş ve güzel bir sokağa kavuştuklarını belirten mahalle sakinleri, yıllarının sorununu çözüme kavuşturduğu için Kocaispir’e teşekkür etti.