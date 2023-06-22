Adana Yüreğir Belediyesi temizlik ekipleri periyodik olarak yaptığı ibadethane temizliğini, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, her gün farklı ibadethanelerin baştan aşağı temizlendiği ifade edildi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla ibadethanelerde bayram hazırlığının yoğun bir şekilde sürdüğü kaydedildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi olarak düzenli bir şekilde ibadethanelerin temizliğini yaptıklarını, gerek görüldüğünde camilerin bakım ve onarımlarını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreğir’de ibadethanelerin sadece özel günler için değil, yıl boyunca temizlendiğini belirten Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içerisinde yapmaları için bütün ibadethanelerimizi düzenli olarak temizliyoruz. Ekiplerimiz bayram öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her gün farklı bir mahallemizdeyiz. Hemşehrilerimizin huzuru için aşkla, gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.