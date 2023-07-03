Adana Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın sona ermesi ile birlikte ilçede temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde titiz bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kurban Bayramı öncesinde Yüreğir’de bulunan ibadethaneler ve kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamlayan Yüreğir Belediyesi, bayramda da hijyen tedbirlerini elden bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında personeller görevlendirirken, vatandaşların bayramda steril bir ortamda kurban kestirebilmesi için kesim alanında da hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edildi. Kurban Bayramı’nın sona ermesi ile birlikte kurban kesim alanlarının temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatan Yüreğir Belediyesi, kesim ve satış alanlarında ilaçlama, kireçleme işlemleri uyguladı.

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kurban kesim alanı haricinde sokak ve cadde temizliğinde de tedbiri elden bırakmadığı kaydedildi. İlçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları çerçevesinde Yüreğir’de bulunan 107 mahallede geniş çerçevede cadde ve sokak yıkaması yapılmaya başlandığı ifade edildi.