Adana Yüreğir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Arabada Sinema Günleri’nin , 19 Temmuz’da başlayacağı ifade edildi.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğinin Çarşamba günü başlayacağı duyuruldu. Etkinlikte gazoz ve patlamış mısır Yüreğir Belediyesi’nin ikramı olacağı ifade edildi. Yüreğir Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda yapılacak sinema gösteriminde ilk olarak ‘İyi ki Varsın Eren’ filmi gösterilecek.

Adanalı vatandaşları ‘Arabada Sinema Günlerine’ davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizi vatandaşlarımız çok sevdi. Hemşerilerimiz aileleri ile gelip burada güvenli bir şekilde sinemalarını izleyebilirler. Patlamış mısır, gazoz ve çekirdek bizim ikramımız olacaktır. Bütün vatandaşlarımızı ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğimize ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.