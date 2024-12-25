Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının son tarihi olan 31 Aralık 2024’e dikkat çekerek çiftçileri uyararak, “ÇKS, yalnızca tarımsal desteklerden yararlanmanın bir yolu değil, aynı zamanda çiftçilerin haklarını güvence altına alan hayati bir sistem” dedi.

ÇKS ile tarımsal desteklere kolay erişim

ÇKS kaydının çiftçilerin mazot, gübre, tohum destekleri gibi teşviklerden yararlanmasını ve düşük faizli kredilere erişimini sağladığını hatırlatan Doğan, doğal afetlere karşı koruma sunan TARSİM gibi sigorta sistemlerinden faydalanmak için de ÇKS kaydı şart olduğunu kayıtlı olmayan çiftçilerin bu imkanlardan mahrum kalabileceğine dikkat çekti.

Başvurularınızı ziraat odasına yaparak zaman kazanın

Çiftçilerin başvurularını doğrudan ziraat odalarına yapmalarının avantajlarına değinen Başkan Doğan, “Ziraat odalarımız, çiftçilerimizin tüm kayıt sürecinde yanındadır. Evrak hazırlığından başvuru işlemlerine kadar her aşamada rehberlik ediyoruz. Bu da işlemlerin daha hızlı ve eksiksiz tamamlanmasını sağlıyor” diye konuştu.

Gerekli Belgeler

ÇKS kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerin, şu belgelerle ziraat odasına başvurmaları gerekiyor:

“Kimlik Fotokopisi, tarım arazilerine ait tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi (ziraat odasından alınabilir), üretim bilgileri ve tarla detayları.”

28-29 Aralık’ta ekstra hizmet imkanı

Çiftçilerin yoğunluğunu azaltmak ve başvuruların son güne bırakılmasını önlemek amacıyla, Yüreğir Ziraat Odası’nın 28-29 Aralık tarihlerinde de hizmet vereceğini kaydeden Başkan Doğan, “Bu ekstra hizmet günleriyle çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kayıtlar, çiftçilerimiz için yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda haklarını koruyan bir araçtır. Desteklerden faydalanmak için kayıt işlemlerinizi zamanında tamamlayın” dedi.