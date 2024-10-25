Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova’nın tarımsal potansiyelini ve bölge tarımının ekonomik kalkınmaya olan katkısını vurgulayarak, tarımın Çukurova için hayati bir sektör olduğunu belirtti.

30 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Adana Tarım ve Sera & Bahçe Fuarı’na katılım sağlayan Yüreğir Ziraat Odası, bölgenin zengin tarımsal ürün çeşitliliğini ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını tanıtmayı hedefliyor. Yüreğir Ziraat Odası, fuarda narenciye, avokado, muz, ejder meyvesi, karpuz, şeker kamışı, yerfıstığı, pamuk, pikan cevizi, hurma, nar, papaya, pepino ve kiwano gibi Çukurova’nın verimli topraklarında yetişen ürünleri tanıtarak bölgenin tarımsal gücünü ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor.

Başkan Mehmet Akın Doğan, Çukurova’nın tarımsal üretim açısından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, “Tarım, bölgemizde binlerce ailenin geçim kaynağıdır ve bu fuar gibi etkinlikler, hem tarım sektörünün büyümesine hem de çiftçilerimizin modern tarım teknikleriyle tanışmasına vesile oluyor” dedi. Doğan, fuarın tarım sektörü için bilgi paylaşımı, iş birliği ve yeniliklerin takip edilmesi açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

Çukurova’nın zengin tarımsal ürünleri ziyaretçilere tanıtılıyor

Başkan Doğan, “Bu yıl fuarda, bölge tarımının gelişimine katkı sağlayan ürünlerimizi sergiliyor ve çiftçilerimizle birlikte, modern tarım teknikleri ve yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıyoruz. Fuarda yer almak, ürünlerimizin tanıtımı için önemli bir fırsat” dedi.

Başkan Doğan, Adana Tarım ve Sera & Bahçe Fuarı’nın, çiftçiler, tarım uzmanları ve tarımsal işletmeler için önemli bir iş birliği platformu sunduğunu belirterek, “Bu fuar, sadece ürün tanıtımı için değil, aynı zamanda sektördeki iş birliklerinin güçlendirilmesi için de önemli bir fırsat. Çiftçilerimiz burada hem bilgi ediniyor hem de sektördeki diğer paydaşlarla iş birliği yapma imkânı buluyor” dedi.

Doğan, Yüreğir Ziraat Odası olarak fuarda çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmetleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve modern tarım uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini belirterek, tüm tarım sektörü üreticilerini ve emekçilerini fuarı ziyaret etmeye davet etti.