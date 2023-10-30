Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 7-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek tarım fuarında Çukurova’da yetişen ürünleri tanıtacaklarını söyledi.

Bereketli topraklarıyla ülkemizin önemli tarım merkezlerinden Adana’da yapılacak olan Adana Tarım ve Sera & Bahçe Fuarına katılarak bölgede yetişen ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ‘’Teknoloji geliştikçe tarım sektörü de gelişiyor ve büyüyor. Tarım üreticileri fuarlarda en son teknolojileri takip etme ve yakından tanıma fırsatı bulabiliyor. Tarım fuarları aynı zamanda iş birliği ve ağ oluşturma fırsatları sunuyor. TZOB Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın da dediği gibi ziraat odaları olarak bizler çiftçilerimizin sesini duyurmak, onlara destek olmak, haklarını korumak sorunlarına çözüm aramak için varız. Fuarda 5 gün boyunca ulusal ve uluslararası ziyaretçilere bölgemizdeki ürünleri tanıtarak üreticilerimize de katkı sağlamış oluyoruz’’ dedi.

Doğan, iklim özelliğinden dolayı Adana’nın yüzölçümünün yüzde 38’nin tarıma elverişli olduğunu ifade ederek, “Bu sebeple tarımın başkenti olarak anılıyor. Bu yıl standımızda narenciye çeşitleri, avokado, muz, ejder meyvesi, karpuz, şeker kamışı, yerfıstığı, pamuk ve pikan cevizi gibi bölgemizde yetişen ürünlerimizi tanıtacağız. 7 - 11 Kasım tarihleri arasında, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Adana Tarım ve Sera & Bahçe Fuarına gelen ziyaretçileri standımıza bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.