Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımsal faaliyetler için kullanılan arazilerden belediyelerin aldığı emlak vergilerinin kaldırılmasını istedi.

Yılın her döneminde çiftçilerin pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Son zamanlarda yaşadığımız salgın ve depremde gördük ki barınma kadar gıdaya erişim de yaşamın olmazsa olmazı. Hayatın devamı için sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim şart. Bu sebeple çiftçilerimizin daha çok üretmesi için ek yüklerden kurtulması ve teşvik edilmesi gerekir” dedi.

Çiftçilerin zor şartlar altında üretimlerini sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Doğan, “Borçlarını bile ödemekte zorlanırken bir de emlak vergisi gibi ek maliyetlerle karşılaşıyor ve maliyetlerden dolayı üretimden vazgeçiyor. Üretimden vazgeçmek zorunda kalan çiftçilerimiz, arazilerini satmak istediklerinde bile karşılarına emlak vergisi borç engeli çıkıyor. Adana’nın tamamında, tarımsal faaliyetler için kullanılan arazilerden, belediyelerin aldığı emlak vergileri kaldırılmalı. Üreticilerimiz bu ek maliyetten bir an önce kurtarılmalıdır” diye konuştu.

Çiftçilerin ürettiği ürünün vergisini ödediğine değinen Doğan, "Üzerinde emlak olmayan, yolun, elektriğin, inşaatın olmadığı, tarımsal üretimin yapıldığı arazilere vergi yükü getirilmemeli. Ekstra maliyetler çiftçilerimizin üretimden vazgeçmesine sebep olur. 2012 yılında çıkarılan yasa ile çiftçiler, 5 yıl tarım arazilerinin emlak vergisinden muaf tutulmuştu" dedi. Muafiyetin 2017 yılında sona erdiğini ifade eden Doğan, bu yasanın yeniden ve kalıcı olarak getirilmesini talep etti.