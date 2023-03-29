Adana’nın Yüreğir ilçesinde kadınlar belediye kurslarında hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Binlerce Yüreğirli, kurslarımızda sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı buluyor” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin ilçenin farklı mahallelerinde faaliyet gösteren kültürevleri her yıl binlerce kadına ücretsiz kurs imkanı sunuyor. Meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan kadınlar hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyor. Ürettikleri el emeği göz nuru eserleri sergilerde değerlendiren kursiyerler aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar yılın 12 ayı devam ettiği bildirildi. Her biri okul niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve Havutlu kültürevlerinde 90 ayrı branşta verilen eğitim, hobi ve meslek kurslarından yılda yaklaşık 30 bin kişi faydalandığı kaydedildi.

Kültürevlerinde verilen okul öncesi eğitim, eğitime destek, geleneksel el sanatları, resim, müzik, spor ve meslek kursları büyük ilgi gördüğüne dikkat çekildi. Aşçılık, pastacılık, okuma yazma, işaret dili, dil kursları, halı, kilim, çini, seramik, çömlek yapımcılığı, ebru sanatı, ahşap, cam işleme, ağaç işçiliği ile akıl oyunları kurslarına katılan 7’den 70’e binlerce Yüreğirli, vaktini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kültürevlerimizde hiçbir ücret talep etmeden düzenlediğimiz kurslar sayesinde binlerce Yüreğirli sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı buluyor. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarımız için her alanda fırsat eşitliği oluşturmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”diye konuştu.