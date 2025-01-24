Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Hastanesinin işbirliği ile 90 çocuk sünnet edildi.

Eğitim-öğretim yılında ara tatil dönemine girilmesiyle, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 90 çocuğa kirve olarak sünnet ettirdi. Adana Şehir Hastanesi’nin ile ortaklaşa gerçekleştiren toplu sünnette, sağlık çalışanlarının titiz çalışmasıyla 90 çocuğun başarılı şekilde sünnet operasyonu gerçekleşti.

Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Hastanesinin ortak sünnet organizasyonunda 90 çocuk, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve Adana Şehir Hastanesini Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput tarafından ziyaret edildi.

Çocuklar bu anlamı ziyaret çok mutlu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür edip onları sevdiklerini belirtti.

“Çocuklarımızın mutluluğuna gurur duyuyorum”

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Aksu,” Bu organizasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaktan büyük gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.