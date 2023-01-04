Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezinin açılış yapıldı.

Vali Süleyman Elban ise eğitime gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirterek, "Devletimizin bütçesi içerisinde son 10 yılda en fazla kaynak eğitime ayrıldı. Bu tür yerlerde vereceğimiz eğitimler okullarda vereceğimizden dijital anlamda daha üst eğitimler olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yeni açılan eğitim kurumunun hayırlı olmasını diledi.

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Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) düzenlenen törenle açıldı.

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