Yüreğir Belediyesi’nin 2025 yılı Mali Bütçesi, Ekim ayı belediye meclis toplantısında kabul edildi. Toplantıda 2 milyar 925 milyon Türk lirası olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Yüreğir Belediye Meclisi’nin 2024 yılı ekim ayı toplantısı, belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak açtığı toplantıyı Başkan Vekili Cafer Boyraz yönetti. Toplantıda, 2 milyar 925 milyon Türk Lirası olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Bütçemizin her kuruşunu hizmet için kullanacağız

Mecliste dile getirilen görüş ve önerilerin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Her kuruşunu Yüreğirli hemşerilerimize hizmet üretmek amacıyla kullanacağımız belediyemizin 2025 yılı bütçesi ve performans programına destek veren daha iyi olması için katkı sunan tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum. Bütçenin hazırlık aşamasında emeği geçen tüm personellerimize, birim müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.