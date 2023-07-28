Yüreğir Belediyesi üniversite sınavlarına giren ve tercih yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

27 Temmuz-8 Ağustos saat 09.00-16.00 tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde uzman kadrosuyla YSK’ye giren öğrencilerin hizmetinde olacağı belirtildi.

Öğrencilere doğru tercih yapmaları için uzman eğitmenlerin öğrencilere yardımcı olacaklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Üniversite sınavlarına giren çocuklarımız geleceklerini bir nevi de olsa bu tercihler belirliyor. Emeklerinin boşa gitmemesi için ve doğru tercih yapmak için 27 Temmuz-8 Ağustos saat 09.00-16.00 tarihleri arasında rehberlik öğretmenlerimiz çocuklarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz yanlış tercihte bulunarak emeklerinin boşa gitmemesi için rehberlik öğretmenlerimiz, çocuklarımızın kafalarına takılan sorulara yardımcı olacaklardır. Çünkü tercih süreci sınava hazırlanmaktan da önemli diyebiliriz. Çocuklarımızın yapacağı bir hata 1 yılının boşa gitmesine neden olacaktır. O yüzden çocuklarımız tercih yaparken profesyonel birinden destek almaları çok önemlidir. İnşallah bütün gençlerimiz istedikleri bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.