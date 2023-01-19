Yüreğir Belediyesi ilçe sakinlerine ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Yüreğir Belediyesi ilçe sakinlerine ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, depresyon, aile içi iletişim problemleri, panik atak, çocukluk korkuları, dikkat eksikliği gibi rahatsızlık oluşturan hallerin giderilmesinde vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği sunuyor.

Yüreğir Belediyesi bünyesinde görevli Uzman Psikolog Nur Aydoğan tarafından verilen danışmalık hizmetinden bugüne kadar yaklaşık 4 bin Yüreğirli yararlandı. Çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, grup terapisi ve aile terapisi danışmanlık hizmetlerine başvuran 4 bin kişiye seanslar halinde psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşlar vakit kaybetmeksizin hastanelere yönlendirildi.

Yoğun hayat mücadelesi içinde birçok vatandaşın zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Hayat maalesef her zaman iyi gitmeyebiliyor. Bazen kendimizi karamsar ve güçsüz hissedebiliyoruz. Sevinçler kadar acılar da hayatın bir gerçeği. İşte böylesi dönemlerden geçen vatandaşlarımıza destek olmak, yalnız olmadıklarını hatırlatmak için ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin tüm ilçe sakinlerine ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler; 444 80 44 çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor.