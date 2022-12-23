Yüreğir Belediyesi, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in gençlere iletişim özgürlüğü hedefi doğrultusunda ilçede ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Yüreğir Belediyesi, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in gençlere iletişim özgürlüğü hedefi doğrultusunda ilçede ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Yüreğir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Yüreğir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, ilçede ‘Sarı Nokta’ olarak belirlediği Yüreğir Millet Bahçesi, Yeni Adliye Otopark Alanı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Bu alanlarda bulunan vatandaşlar artık ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek. Wi-Fi uygulaması ile ilgili alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, TC kimlik numaraları ve cep telefon numaraları ile gelen şifreyi girdikten sonra istedikleri zaman bu hizmetten yararlanabilecekleri belirtildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İnternet günümüz dünyasında hayatımızın çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin ücretsiz internete ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için ilçemizde ilk etapta üç noktada ücretsiz internet hizmeti başlattık. Yakında pek çok bölgemizde ‘Sarı Nokta’ ücretsiz interneti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yüreğir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaşarak devam etmesini dilediklerini belirtti.