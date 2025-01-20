Yüreğir Belediyesi’nce düzenlenen toplu sünnet şöleni ile yaklaşık 100 çocuk Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Biz Yüreğir olarak bir aile olduk, çocuklarımız da bizim en kıymetlimiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen toplu sünnet ile yaklaşık 100 çocuğun sünnet işlemleri uzman doktorlarca modern cerrahi yöntemlerle hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölende bir araya geldi. Aileleri ile birlikte şölene katılan çocuklar şarkılar söyledi, sevimli kahramanlar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı’nın ev sahipliği yaptığı Toplu Sünnet Şöleni’ne Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Biz Yüreğir olarak bir aile olduk”

Hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ali Demirçalı, “Toplu sünnet şölenimizle çocuklarımızın en güzel gününe eşlik ediyoruz. Bizler yola çıkarken şunu demiştik, yaşanan sıkıntılardan dolayı sosyal belediyecilik yapacağız demiştik. Bir evde bir çocuğun, bir kadının yüzü gülmüyorsa yaptığımız binanın ya da parkın önemi yok. Hep üreten işlerle karşınızda olmaya çalıştık. Biz Yüreğir olarak bir aile olduk, çocuklar da bizim en kıymetlimiz. İlçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Bu şölenimizde hep birlikte olmaktan, çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Yüreğir Kaymakamımız Mehmet Aksu ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sevimli kahramanların gösterisi ile devam eden etkinlikte, çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenerek dans eden çocuklara hediyeler takdim edildi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şölen, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.